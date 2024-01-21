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У ПС ЗСУ застерегли про застосування балістичного озброєння в низці областей

У ПС ЗСУ застерегли про застосування балістичного озброєння в низці областей

Перебувайте в укриттях / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Частину України охопила повітряна тривога.

Існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ України у соціальних мережах. 

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні. 

У частині східних областей України оголошена повітряна тривога.

Моніторингові канали повідомляють про вибухи у Костянтинівці та Покровському районі Донбасу. 

Нагадаємо, що тим часом у РФ - низка міст опинилося під атакою невідомих безпілотників. Зокрема, звуки вибухів, за повідомленнями соцмереж та моніторингових каналів пролунали у Орлі, Тулі та Смоленську. 

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