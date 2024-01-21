У ПС ЗСУ застерегли про застосування балістичного озброєння в низці областей

Частину України охопила повітряна тривога.
Існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ України у соціальних мережах.
"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.
У частині східних областей України оголошена повітряна тривога.
Моніторингові канали повідомляють про вибухи у Костянтинівці та Покровському районі Донбасу.
Нагадаємо, що тим часом у РФ - низка міст опинилося під атакою невідомих безпілотників. Зокрема, звуки вибухів, за повідомленнями соцмереж та моніторингових каналів пролунали у Орлі, Тулі та Смоленську.
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