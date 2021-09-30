Щоб не заважали: у психоневрологічному інтернаті Кривого Рогу пацієнтів замикають на навісний замок у кімнаті з телевізором

Щоб не заважали: у психоневрологічному інтернаті Кривого Рогу пацієнтів замикають на навісний замок у кімнаті з телевізором

Пацієнтів збирають у кімнаті, вмикають телевізор і просто зачиняють, щоб не виходили.

У Кривому Розі до психоневрологічного інтернату навідалася моніторингова місія Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини. Інспектори виявили ряд порушень, зокрема й те, що пацієнтів на день зачиняли на навісний замок у кімнаті з телевізором.

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Про це повідомляє Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

В день візиту в закладі перебувало 312 підопічних (307 чоловіків і 5 жінок), з яких 68 є недієздатними. Пацієнти (100%) щеплені проти коронавірусу та 46 % працівників інтернату.

На час візиту монітори відвідали кімнату з телевізором, де перебували чотири десятки пацієнтів. Підопічні інтернату поскаржилися, що їх постійно зачиняють у цьому приміщенні на навісний замок заґратованих дверей.

На вимогу членів моніторингової групи заґратовані двері демонтували.

Монітори констатували, що підопічні окрім перегляду ефірів по телевізору більше не мають дозвілля. Також було виявлено, що у кімнатах пацієнтів немає необхідних меблів окрім ліжок, у вбиральнях відсутня приватність і вони не обладнані для людей з інвалідністю.

"За результатами моніторингового візиту буде підготовлено звіт з рекомендаціями щодо усунення виявлених недоліків та порушень та скеровано листи до органів державної влади", - повідомляють в Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Нагадаємо, що в Одеській області зафіксували групову захворюваність на ГРВІ серед підопічних Великорибальського психоневрологічного будинку-інтернату. Там захворіло 11 дітей, двоє з них загинули.

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