У пунктах пропуску на кордоні з країнами ЄС можливі затримки: у чому причина

У вівторок, 7 березня, можливі технічні перерви під час пропуску пасажирів на кордоні до країн Євросоюзу.

Громадян України, ​які 7 березня планують перетинати кордон з країнами Євросоюзу, попередили про можливі затримки під час пропуску до Польщі, Словаччини та Угорщини.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

"У країнах ЄС планується оновлення інформаційних систем, які використовуються у прикордонному контролі на зовнішніх кордонах. У зв’язку з цим, 7 березня 2023 року, від 8:00 до 22:00, можливі технічні перерви під час пропуску пасажирів на кордоні України з Польщею, Словаччиною та Угорщиною", - йдеться у повідомленні.

Українців закликали врахувати цю інформацію під час планування поїздки.

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