У Путіна анонсували нові масовані удари по Україні: які цілі

Російські окупанти продовжуватимуть завдавати удари по тилових містах України.

Про це відверто заявив начальник генштабу армії окупантів Валерій Герасимов, звертаючись до диктатора Путіна, передають російські пропагандистські ЗМІ.

Герасимов цинічно заявив, що в його планах — «масовані удари по об’єктах військово-промислового комплексу України. Проте, як відомо, після кожного зруйнованого житлового будинку і десятків загиблих цивільних, РФ нахабно бреше, що била по „військових цілях“.

Крім того, Герасимов відверто визнав, що російські війська і надалі битимуть по енергетичній інфтраструктурі України.

Нагадаємо, диктатор Путін доручив створити «зону безпеки» вздовж кордону.