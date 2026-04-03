У Путіна дали задню з "дедлайном" щодо виведення військ з Донбасу: нова заява

У Кремлі заявили, що “термінів” для виведення українських військ з Донбасу вони не ставили. Але цинічно додали, що це “сприяло б переходу до процесу врегулювання конфлікту”.

Про це пише російське пропагандистське видання «Інтерфакс» із посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова.

«Ні. Жодних дедлайнів немає. Це все неправда», — сказав Пєсков у п’ятницю російським журналістам, відповідаючи на відповідне запитання.

Росія продовжує маніпулювати темою виведення українських військ з Донбасу в контексті мирних перемовин.

«Ми неодноразово говорили, що для припинення гарячої фази спеціальної військової операції необхідно, щоб Україна вивела свої війська з Донбасу. Це необхідно зробити. Це дійсно сприяло б переходу до процесу врегулювання конфлікту політико-дипломатичними засобами», — заявив представник Кремля.

Пєсков цинічно додав, що Росія зупиняти війну не збирається.

«Ми продовжуватимемо спеціальну військову операцію до досягнення всіх визначених цілей», — заявив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва вкотре озвучила нові строки щодо спроб захоплення Донбасу — цього разу йдеться про два місяці. Зеленський наголосив, що Київ не погодиться на умови, які пропонує Росія, зокрема, на вихід українських військ з Донбасу.

Водночас в Інституті вивчення війни пояснили, що росіяни намагаються створити штучне відчуття терміновості та неминучої поразки України, аби змусити Київ здати неокуповані частини Донецької області. Йдеться про території, які окупаційні війська виявилися неспроможними захопити на полі бою.

Раніше у Кремлі вже висували ультиматум щодо виведення українських військ із Донбасу. Речник Путіна зухвало закликав українського лідера Володимира Зеленського «вже сьогодні вивести війська».

«Зеленський уже сьогодні має ухвалити рішення, щоб українські війська вийшли за межі адміністративних кордонів Донбасу. Про це вже неодноразово говорилося. І, по суті, Зеленський мав ухвалити таке рішення ще вчора. Взяти на себе відповідальність і ухвалити це нелегке рішення», — заявив він. Пєсков цинічно додав, що це «дозволило б зупинити гарячу фазу конфлікту і врятувати велику кількість життів».