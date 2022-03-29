У Путіна деескалацію під Києвом і Черніговом не вважають причиною для припинення вбивств українців

У Путіна деескалацію під Києвом і Черніговом не вважають причиною для припинення вбивств українців

Із заявою про "скорочення бойових дій" сьогодні РФ виступила за підсумками перемовин у Стамбулі.

"Деескалація" на Київському та Чернігівському напрямах не означає припинення вогню. Про це голова російської делегації Володимир Мединський заявив на перемовинах з Україною.

Із заявою про "скорочення бойових дій" сьогодні РФ виступила за підсумками перемовин у Стамбулі.

Про це повідомляє кремлівське видання ТАСС.

"Перший крок стосується поступової військової деескалації на двох основних напрямках - Київському та Чернігівському. Ми розуміємо, що в Києві перебувають люди, яким треба приймати рішення, тому не хочемо піддавати це місто додатковому ризику", - сказав Мединський.

Нагадаємо, р осійська делегація у Стамбулі заявила про суттєве скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямах. Водночас продовжує перекидати до Білорусі ракетні комплекси "Іскандер-М".

У розвідці США підтвердили те, що РФ частково виводить свої війська з території Київської області, проте небезпека зберігається через ймовірність бомбардування Києва.

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