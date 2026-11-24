Кремль намагається зірвати гарантії безпеки для України та розколоти НАТО / © Ілюстративне фото, згенероване ШІ

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Кремль намагається заблокувати будь-які дієві механізми захисту України після завершення війни та водночас підірвати довіру всередині Північноатлантичного альянсу.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики звертають увагу на заяву колишнього старшого радника президента США Джареда Кушнера від 22 листопада. Він зазначив, що Сполучені Штати готові розглянути надання Україні гарантій безпеки, подібних до 5-ї статті Статуту НАТО, аби досягти тривалого миру та зменшити ризик повторної війни.

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У відповідь російські офіційні особи вкотре категорично відкинули саму ідею надійних гарантій для Києва — як за зразком 5-ї статті, так і у вигляді розміщення іноземних військ чи постачання озброєння в межах мирного врегулювання. Зокрема, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков ще 20 листопада заявив, що вступ України до НАТО або навіть «квазічленство в Альянсі» (очевидно, маючи на увазі гарантії на кшталт 5-ї статті) є для Москви «неприйнятними».

Паралельно російські державні медіа розгорнули інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію самого принципу колективної оборони НАТО:

Вимога гарантій для агресора: 23 листопада російське видання Gazeta.RU опублікувало колонку свого військового оглядача, відставного полковника Михайла Ходарьонка, у відповідь на слова Кушнера. Автор стверджував, що майбутня мирна угода має гарантувати безпеку всіх сторін, але «передусім — Росії».

Залякування країн Балтії та Фінляндії: Ходарьонок поставив під сумнів, чи стануть США та європейські союзники захищати Україну за принципом 5-ї статті, і пішов ще далі — заявив, що Вашингтон нібито може не відповісти навіть на гіпотетичний напад на Естонію чи Фінляндію.

В ISW резюмують, що Кремль веде подвійну гру: Москва намагається знецінити саму ідею надання Україні реальних гарантій безпеки і водночас прагне розколоти єдність НАТО, підриваючи довіру до зобов’язань Альянсу перед його східними членами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час звернення до Парламентської асамблеї НАТО поставив партнерам п’ять ключових запитань щодо гарантій безпеки для України.

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