У Путіна лишилося два роки для війни: розвідка України назвала критичний термін для РФ

У Путіна лишилось два роки, щоб воювати / © ТСН

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У Володимир Путіна та його армії залишилося максимум два роки для продовження активних бойових дій. Величезні втрати особового складу, падіння морального духу та виснаження економіки РФ не дозволять Кремлю вести війну після 2028 року.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки МО України генерал-лейтенант Олег Іващенко в інтерв’ю виданню The Times.

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За даними західних спецслужб, Росія щомісяця втрачає на 6 тисяч солдатів більше, ніж здатна мобілізувати. За оцінками української сторони, загальні втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,5 мільйона осіб, серед яких близько 450 тисяч — загиблі.

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«Росія має військові та економічні ресурси на наступний рік, але, за нашими оцінками, вони вичерпаються до 2028 року. РФ залучає близько 1000–1200 осіб щодня, але подивіться на цифри втрат: днями це було 1410 осіб, напередодні — 1511. З них близько 60% — це загиблі в бою», — зауважив очільник української розвідки.

За аналітичними розрахунками, ще півтора року бойових дій коштуватимуть Росії щонайменше 765 800 осіб втрат, із яких понад 459 тисяч — загиблими. За словами Іващенка, це вже призвело до падіння морального духу як серед окупаційних військ, так і серед цивільного населення РФ.

Очільник розвідки також відзначив суттєве послаблення економіки агресора порівняно з початком вторгнення чотири роки тому, чому сприяли регулярні удари українських дронів по нафтопереробній інфраструктурі РФ (виведено з ладу близько 40% потужностей НПЗ).

Попри виснаження ресурсів, агресор продовжує вдаватися до терору цивільного населення. Напередодні російський дрон завдав удару по торговельному центру в Павлограді на Дніпропетровщині, внаслідок чого п’ятеро людей загинули, а 67 отримали поранення.

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Президент Володимир Зеленський та очільник МЗС Андрій Сибіга підкреслили, що цілеспрямовані удари по ТЦ у Павлограді, Запоріжжі та Сумах є свідомою «тактикою примусу», якою РФ намагається виснажити українців.

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