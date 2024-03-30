У Путіна немає можливостей розгорнути широкомасштабний наступ найближчим часом — генерал

У РФ може бути план наступу, але чи може вона його реалізувати.

Російська армія протягом наступних 3-4 місяців не зможе наростити достатній потенціал для проведення широкомасштабного наступу на позиції українських захисників.

Також читайте У ЗСУ розповіли про важливість нового українського контрнаступу

Таку думку в етері Еспресо висловив ветеран Служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

Він зазначив, що на будь-якій війні є дві сторони, які складають свої плани відповідно до цілей, яких хочуть досягти.

"Були очікувані наступальні дії ворога у зимово-весняний період, це теж прогнозувалося, тому вживалися відповідні заходи", - заявив він.

Генерал заявив, що питання у тому, наскільки вони були ефективними, але про ефективність треба говорити у контексті того, наскільки швидко Україна отримувала все необхідне і наскільки швидко на потреби реагували партнери.

"Безумовно, у Росії є план щодо наступу, але питання полягає в іншому – наскільки РФ спроможна реалізувати ці плани?" – зауважив генерал-лейтенант.

Він зазначив, що тут мова не лише про Україну, але й про європейські країни, яким загрожує Путін.

"Великих можливостей у Путіна, аби розгорнути широкомасштабний наступ в період весняно-літній чи літньо-осінній, поки що немає. І навряд чи протягом 3-4 місяців він буде здатний їх підготувати. Той окупаційний контингент, понад 400 тис., який перебуває в Україні, у більшості хоч і діє, але відчуваються проблеми як з бронетехнікою, так і з бойовим та морально-психологічним станом окупаційних сил", - зазначив Василь Богдан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський сказав, коли РФ піде в наступ.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що передвісником російського наступу можна буде вважати накопичення військ на кордоні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.