У Путіна ухвалили рішення щодо Курської області: Коваленко пояснив, що робитимуть росіяни

У Путіна ухвалено рішення активізувати діяльність щодо Курської області. Але є нюанс.

Про це написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Активізація не військового характеру, а інформаційно-популістського, що відволікає від військової компоненти"

Що робитимуть

За словами Коваленка, у диктатора будуть проводити регулярні наради з силовиками, з губернаторами, з ворожками, з будь-ким і скільки завгодно, але порушувати будуть питання гуманітарного характеру, соціального іншого, але не військового.

"Так, звучатимуть розмиті фрази: "Скоро, буквально ось-ось, вийдемо на кордони з Україною". І не більше".

Це пов'язано з тим, каже оглядач, що реальних досягнень у армії РФ в Курській області немає. Від дня першої наради Путіна з силовиками неконтрольовані Росією території Курської області збільшилися у 2,5 раза. Після наради з головами прикордонних областей — втрата 100 квадратних кілометрів.

"Повний провал військової операції з усунення загроз у Курській області змушує Путіна "перемагати" як завгодно, але тільки не військовою справою".

Саме тому, підсумовує він, найближчим часом Кремль говоритиме про все навколо, але не про "успіхи" окупантів на Курщині.

Раніше стало відомо, що до Курської області доїжджають основні російські сили для контрудару під Суджею. Загальна чисельність ворожого угруповання на Курщині зросла до близько 10 тис. бійців.

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