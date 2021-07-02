У Путіна відреагували на слова Зеленського про прапор України над Кремлем

У Путіна відреагували на слова Зеленського про прапор України над Кремлем

У Росії вважають, що висловлювання українського президента "не можна сприймати позитивно".

У російському Кремлі заявили, що не хочуть розміщувати російський прапор на території України. Так відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського про український прапор.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляють "РИА Новости".

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За його словами, такі висловлювання українського президента "не можна сприймати позитивно".

"У Росії немає намірів розміщувати свій прапор в Україні, з повагою ставимося до українського суверенітету", - заявив він.

Нагадаємо, 1 липня ВР прийняла президентський закон. Росіяни, як це передбачено законом, корінним народом не визнаються. Це дуже не сподобалося президенту Росії Путіну. А ось кримські татари, караїми та кримчаки тепер офіційно визнані корінними народами України. І це, згідно тексту закону, означає, що нащадки цих народів мають власну мову, культуру і традиції, але при цьому усвідомлюють себе корінним народом України.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю заявив, що українці та росіяни - "точно не один народ":

"Були б одним народом - то в Москві, швидше б за все, ходили гривні, а над Держдумою майорів би жовто-блакитний прапор", - зазначив Зеленський.

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