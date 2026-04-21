У Путіна вп’яте заявили про "повне захоплення" Луганщини: в ЗСУ розкрили правду

Генштаб Російської Федерації вчергове оголосив про встановлення повного контролю над Луганщиною і значне просування вглиб Донецької та Дніпропетровської областей. Поки російські генерали звітують про захоплення тисяч квадратних кілометрів і наближення до ключових міст Донбасу, українське командування розкриває реальний стан справ на фронті та пояснює, що стоїть за цими «переможними» звітами.

ТСН.ua зібрав усі подробиці.

Що заявив Герасимов про «масштабні здобутки» РФ

Як зазначає в дописі в Telegram росЗМІ «Агентство. Новости» з посиланням на пропагандистські ресурси Москви, начальник генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов під час інспекції пункту управління угруповання «Юг» озвучив низку заяв про нібито значні успіхи російської армії на різних ділянках фронту.

За його словами, від початку 2026 року окупаційні війська встановили контроль над 1 700 кв. км українських територій, причому майже половину цієї площі — 700 кв. км — нібито було захоплено лише протягом березня і квітня.

Окрему увагу в доповіді було приділено Луганщині, щодо якої Герасимов вп’яте проголосив заяву про «повну окупацію» всього регіону. Паралельно з цим російський топофіцер відзвітував про просування на Донеччині, стверджуючи, що підрозділи ЗС РФ уже перебувають за 12 км від Слов’янська та за 7 км від Краматорська.

Також він заявив про встановлення контролю над 70% міста Красний Лиман та активний наступ у напрямку Добропілля. Окрім територій Донбасу, російське командування поширило інформацію про успіхи в сусідніх регіонах.

Зокрема, росіяни оголосили про захоплення 75% селища Новопавлівка, розташованого на сході Дніпропетровської області. На Харківському напрямку Герасимов заявив про нібито створення «кільця оточення» навколо підрозділів Збройних сил України на південь від стратегічно важливого вузла Куп’янськ-Вузловий.

Відповідь ЗСУ: Третій армійський корпус про ситуацію на Луганщині

Речник Третього армійського корпусу Олександр Бородін у коментарі «Інтерфаксу-Україна» спростував заяви Герасимова, наголосивши, що Луганська область не окупована повністю.

«Так, росіяни постійно ведуть наступальні дії, це близько 150 і більше штурмових дій за пів року, і продовжують витрачати величезну кількість особового складу та сил і засобів. Але Надія, Новоєгорівка та район Греківки залишаються українськими, це Луганська область. Тому російські твердження не є дійсними», — повідомив Бородін.

За даними речника, лінія фронту залишається майже незмінною попри спроби ворога просунутися на напрямку Борова — Лиман, який росіяни вважають стратегічним «ключем» до Слов’янська та Краматорська. Він також зауважив, що хоча раніше подібні заяви лунали від Міністерства оборони РФ, а тепер — від їхнього Генштабу, загальна ситуація на полі бою від цього не змінилася.

Що заявили в УОС про ситуацію на Луганщині

В Угрупованні об’єднаних сил відреагували на звіти РФ з іронією, назвавши їх засобом маскування внутрішніх проблем Росії. У відомстві перелічили пункти, які не відповідають дійсності: «захоплення Ветеринарного», четверте поспіль «взяття Луганщини» та чергове «зайняття Куп’янська-Вузлового».

«А також ті сьогоднішні фантазії окупантів, спростовувати які ми не можемо лише тому, що вони не в зоні відповідальності Угруповання об’єднаних сил, викликають у нас щирий захват здатністю російських керманичів відволікати увагу від кілометрових заграв над Туапсе, Новоросійськом і Севастопольською бухтою», — резюмували в УОС.

