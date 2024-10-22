У Путіна встановили новий дедлайн відновлення контролю над Курською областю: джерела

Кремль встановив своїм військам нові дедлайн для повернення повного контролю над Курською області РФ - 1 лютого 2025-го. До 15 жовтня росіяни не встигли - як планували раніше в Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у Силах оборони.

Зазначається, що також до 25 лютого планується створення так званої буферної зони по інший бік кордону - на територіях Україн

За попередніми планами РФ, росіяни мали вибити звідти ЗСУ до середини жовтня. Втім, військові РФ не вклались у ці терміни. Щоправда, деяких тактичних успіхів за останні пару тижнів їм все ж вдалось там досягти.

Зараз, Росія акумулювала для звільнення Курської області понад 40 тисяч військ. Зазначається, що ситуація в регіоні дуже динамічна, а населені пункти можуть переходити "з рук у руки" протягом доби.

Оборона ЗСУ наразі не обвалена. Втім, шанси на подальше розширення Україною Курського плацдарму теж можна розглядати як відносно низькі, йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав мету Курської операції. За його словами, Курська операція забезпечує стратегічну мету - війна має повертатись на території, звідки вона прийшла.

Зеленський назвав цілі Курської операції

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