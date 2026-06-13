У Путіна взялись за модернізацію "Іскандерів", і це — нова загроза для українців: що задумали

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Росія продовжує модернізувати оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер-М». Крім того, збільшуються обсяги виробництва ракет.

Про це повідомив головний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, полковник Олександр Заруба, пише «Інтерфакс-Україна».

За його словами, станом на весну 2026 року російська промисловість щомісяця випускає близько 60 балістичних ракет «Іскандер-М» та до 10 крилатих ракет «Іскандер-К».

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Також триває модернізація комплексу. Одним із ключових напрямів удосконалення є збільшення дальності польоту ракет.

«Заявлено, що дальність дії ракети може бути підвищена до 1000 км в останній модернізації. Тобто ракета може вражати цілі по всій території України», — наголосив Заруба.

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Стало відомо, що Росія продовжує модернізувати ракети та безпілотники, які застосовує для ударів по Україні, підвищуючи їхню ефективність і смертоносність. За даними ISW, окупанти повернулися до використання імпортних електронних компонентів, оскільки російські системи наведення власного виробництва виявилися менш точними. Зокрема, модернізовані ракети «Калібр» отримали імпортну електроніку та касетні бойові частини, а деякі дрони почали працювати на частотах, які складніше виявити українським засобам радіорозвідки. Аналітики наголошують, що попри санкції Росія й надалі отримує іноземні комплектувальні, що дозволяє їй удосконалювати озброєння для атак по українських містах.

РФ почала застосовувати крилаті ракети «Калібр» із касетною бойовою частиною, що дозволяє значно збільшити площу ураження цілей. Українські фахівці вперше виявили таку модифікацію під час аналізу ракет, збитих навесні 2026 року. За оцінкою Міноборони, модернізація може свідчити про намір окупантів ефективніше вражати розосереджені цілі, зокрема техніку та об'єкти на великих площах. Експерти наголошують, що поява касетних бойових частин у «Калібрах» створює додаткові ризики для цивільної інфраструктури та ускладнює наслідки ракетних атак.

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