У Путіна запропонували Україні часткове припинення вогню: деталі цинічної заяви

Війна Росії проти України / © ТСН

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Міністерство оборони Російської Федерації цинічно запропонувало українським підрозділам тимчасово припинити бойові дії у Костянтинівці Донецької області нібито для проведення гуманітарної акції з передачі тіл загиблих військовослужбовців.

Заяву військового відомства держави-агресорки поширюють російські пропагандистські медіа.

«Росія готова провести гуманітарну акцію з передачі тіл загиблих українських військовослужбовців у Костянтинівці», — йдеться в нахабній заяві Міноборони РФ.

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У російському військовому відомстві додали, що готові організувати відповідні заходи 6 липня та запропонували Україні «припинити обстріл міста» з 12:00 до 18:00 за київським часом.

При цьому пропозиція про локальне перемир’я пролунала на тлі нещодавніх заяв Кремля про нібито повне захоплення Костянтинівки, які українська сторона категорично спростовує.

Бої за Костянтинівку — що відомо

Напередодні, 3 липня, президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з начальником Генерального штабу Валерієм Герасимовим та російськими воєначальниками заявив про «захоплення» Костянтинівки, «звільнення» Луганської області та «значні просування» окупаційних військ на Донеччині. Російські пропагандистські ресурси активно поширювали ці твердження, однак Генеральний штаб ЗСУ назвав їх неправдивими.

Речник Генштабу ЗСУ майор Андрій Ковальов наголосив, що українські військові продовжують оборонну операцію як у самому місті, так і на його підступах, а заяви Кремля не відповідають дійсності.

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Своєю чергою президент України Володимир Зеленський іронічно запропонував провести переговори з Володимиром Путіним безпосередньо у Костянтинівці. Глава держави зауважив, що якщо місто справді перебуває під контролем РФ, як стверджує Москва, то російський лідер міг би безперешкодно приїхати туди на зустріч.

У Кремлі на цю ініціативу відреагували традиційно зверхньо. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повторив заяви про нібито «повний контроль» над українським містом і вкотре запросив Зеленського до Москви, демонструючи характерне для російської влади поєднання пропагандистської самовпевненості та відірваності від реальної ситуації на фронті.

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