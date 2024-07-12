У Путіна заявили про удари по Київській ГЕС та Канівському водосховищу

У Кремлі це називають "провокацією" проти Росії.

В Росії знову вдалися до погроз. Тепер там заявляють, що начебто “Київ готує удари” по Греблі Київської ГЕС та Канівському водосховищу. Минулі рази, коли РФ подібне заявляла, вона сама завдавала ударів. Як приклад - Каховська ГЕС.

Про можливі удари заявила офіційний представник МІД РФ Захарова.

“Київ готує руйнування гребель Київської ГЕС та Канівського водосховища, це стане черговою цинічною провокацією проти РФ”, - сказала вона.

Водночас Путін під час зустрічі з так званим “головою” Запорізької області Євгеном Балицьким заявив, що “Київ завдає ударів” по Запорізькій АЕС. І це “велика помилка”, що Захід не звертає на це увагу.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу Запорізької області згоріло майже 4 гектари пшениці.

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