У Раді Безугла накинулась на депутата просто на трибуні: деталі сутички (відео)

Мар’яна Безугла та Олександр Федієнко / © скриншот

Народна депутатка Мар’яна Безугла знову опинилася в центрі скандалу під куполом Верховної Ради. Цього разу об’єктом її критики став колега по парламенту Олександр Федієнко, на якого вона накинулася безпосередньо під час його виступу з трибуни під час пленарного засідання.

Попри емоційну поведінку, Безугла пізніше прокоментувала подію, заявивши про готовність вибачитися перед колегою за форму спілкування, проте не за зміст своїх претензій.

«Я перепрошу перед ним, але вважаю, що він брехав під час свого виступу», — підкреслила депутатка, пояснюючи причину свого емоційного спалаху.

Це вже не перший випадок, коли Мар’яна Безугла влаштовує публічні розбори з колегами по парламенту та військовим керівництвом. Раніше вона неодноразово ставала фігуранткою гучних скандалів через свої висловлювання у соцмережах та критику командування ЗСУ.

Наразі Олександр Федієнко офіційно не коментував інцидент та заяву колеги про «вибачення».

Нагадаємо, у Верховній Раді розгорівся новий гучний скандал. Нардеп Федір Веніславський під час пленарного засідання парламенту поскаржився на свою колегу Мар’яну Безуглу, заявивши, що вона «дві години стукала різними частинами тіла» у двері комітету з нацбезпеки.

Раніше народна депутатка Мар’яна Безугла нещодавно публічно повідомила, що має синдром Аспергера. За її словами, деякі колеги намагалися використати цю інформацію проти неї, але вона перетворила цю особливість на свою «зброю» для досягнення власних цілей. Синдром Аспергера є розладом розвитку, що характеризується труднощами в соціальній взаємодії та комунікації.

