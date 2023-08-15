У Раді готують часткову декриміналізацію порнобізнесу: що пропонують

Верховна Рада хоче частково декриміналізувати порнобізнес в Україні.
У Верховній Раді хочуть частково декриміналізувати порноіндустрію – пропонують внесення змін до Кримінального кодексу.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
За словами нардепа, кримінальна відповідальність залишиться виключно за:
- порно без згоди (порнопомста, deep fake);
- екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія);
- порно з дітьми і для дітей.
"Все. За все інше зі ст.301 та 302 кримінальну відповідальність прибираємо. Щоб фантазія правоохоронців не генерувала по 1000+ справ на рік", - зазначив він.
Железняк також наголосив, що сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми теж лишаються кримінальними злочинами – це окремі статті.
У пояснювальній записці йдеться, що проєкт закону розроблено "з метою декриміналізації діянь, пов’язаних з порнографією в частині, що не становить суспільної небезпеки, а також створенням чи утримання місць розпусти і звідництвом, як таких, що не заподіюють істотної шкоди, що посилить захист від втручання в приватне життя".
Над текстом працювали робочою групою з правоохоронним комітетом, BRDO та іншими громадськими організаціями та навіть держорганами.
Нагадаємо, раніше ми пояснювали, який потрібен стаж, щоб вийти на пенсію у 60, 63 чи 65 років (таблиця).
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