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У Раді готують часткову декриміналізацію порнобізнесу: що пропонують

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Раді готують часткову декриміналізацію порнобізнесу: що пропонують

Верховна Рада України. / Фото: Getty Images

Верховна Рада хоче частково декриміналізувати порнобізнес в Україні.

У Верховній Раді хочуть частково декриміналізувати порноіндустрію – пропонують внесення змін до Кримінального кодексу.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.  

За словами нардепа, кримінальна відповідальність залишиться виключно за:

  • порно без згоди (порнопомста, deep fake);
  • екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія);
  • порно з дітьми і для дітей.

"Все. За все інше зі ст.301 та 302 кримінальну відповідальність прибираємо. Щоб фантазія правоохоронців не генерувала по 1000+ справ на рік", - зазначив він. 

Железняк також наголосив, що сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми теж лишаються кримінальними злочинами – це окремі статті.

У пояснювальній записці йдеться, що проєкт закону розроблено "з метою декриміналізації діянь, пов’язаних з порнографією в частині, що не становить суспільної небезпеки, а також створенням чи утримання місць розпусти і звідництвом, як таких, що не заподіюють істотної шкоди, що посилить захист від втручання в приватне життя".

Над текстом працювали робочою групою з правоохоронним комітетом, BRDO та іншими громадськими організаціями та навіть держорганами.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, який потрібен стаж, щоб вийти на пенсію у 60, 63 чи 65 років (таблиця).

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Дата публікації
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