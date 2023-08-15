У Раді готують часткову декриміналізацію порнобізнесу: що пропонують

У Верховній Раді хочуть частково декриміналізувати порноіндустрію – пропонують внесення змін до Кримінального кодексу.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

За словами нардепа, кримінальна відповідальність залишиться виключно за:

порно без згоди (порнопомста, deep fake);

екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія);

порно з дітьми і для дітей.

"Все. За все інше зі ст.301 та 302 кримінальну відповідальність прибираємо. Щоб фантазія правоохоронців не генерувала по 1000+ справ на рік", - зазначив він.

Железняк також наголосив, що сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми теж лишаються кримінальними злочинами – це окремі статті.

У пояснювальній записці йдеться, що проєкт закону розроблено "з метою декриміналізації діянь, пов’язаних з порнографією в частині, що не становить суспільної небезпеки, а також створенням чи утримання місць розпусти і звідництвом, як таких, що не заподіюють істотної шкоди, що посилить захист від втручання в приватне життя".

Над текстом працювали робочою групою з правоохоронним комітетом, BRDO та іншими громадськими організаціями та навіть держорганами.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, який потрібен стаж, щоб вийти на пенсію у 60, 63 чи 65 років (таблиця).

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