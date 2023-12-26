У Раді готують законопроєкт щодо демобілізації: нардеп назвав терміни

За його словами, запропонований термін має бути меншим.

Кабінет міністрів подав законопроєкт про мобілізацію, який передбачає встановлення термінів служби під час війни - 36 місяців.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Мережі.

За його словами, цей термін запропонований і для мобілізованих, і для контрактників, в разі закінчення строку контракту (зараз контракт автоматично продовжується до кінця воєнного стану).

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"Вважаю саме встановлення термінів правильним і абсолютно необхідним, але термін має бути меншим - 18 місяців. Буду подавати відповідні правки і добиватися права на демобілізацію після 18 місяців служби", - написав він.

Він додав, що боротьба за встановлення термінів служби під час війни починає давати результати.

Нагадаємо, одіозна нардепка Мар'яна Безугла заявила, що повна демобілізація військовослужбовців, які захищають країну від початку повномасштабного вторгення, можлива тільки після завершення війни. Але забезпечити справедливу ротацію підрозділів можна.

Додамо, до Верховної Ради України внесли законопроєкт про удосконалення мобілізації та військового обліку.

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