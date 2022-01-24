У Раді готують зміни у безпеці дорожнього руху і користуванні електротранспортом – нардеп

У Раді готують зміни у безпеці дорожнього руху і користуванні електротранспортом – нардеп

За словами Корявченкова, нинішня державна політика України щодо безпеки дорожнього руху потребує змін.

Аварійність та смертність на дорогах України залишається гострою проблемою, переважно з причин низького рівня безпеки доріг, що призводить до величезних фізичних і моральних страждань суспільства, економічних втрат через травмування і загибель працездатного населення.

По це повідомив Юрій Корявченков, народний депутат Верховної ради України IX скликання, Голова підкомітету з питань автомобільних доріг і дорожнього господарства.

"Науково доведено, що 95% ДТП можна запобігти. Тобто усі дорожні аварії не є стихійним лихом, вони піддаються науковому аналізу, який може виявити саме причини, чинники та обставини, як кожного окремого випадку ДТП, так і великих аварій, на рівні міста, області чи країни", - зазначив депутат.

Він вважає, що державна політика України щодо безпеки дорожнього руху у її теперішньому стані потребує реформування, як мінімум у трьох фундаментальних напрямках:

Покращити виконання зобов’язань держави перед суспільством у сфері безпеки дорожнього руху. Зокрема, щодо безпечних доріг, безпечних транспортних засобів, безпечної поведінки водіїв та пасажирів, а також у сфері надання екстреної медичної допомоги при ДТП. Покращити Державну систему управління, виконання і контролю, в якій мають бути наявні інституційна відповідальність та координація дій різних органів. Аналіз існуючих та осучаснення пріоритетів державних цілей та стратегії дій у сфері безпеки дорожнього руху, впровадження системи моніторингу і оцінки дієвості певних заходів.

Сьогодні Комітет з питань транспорту та інфраструктури працює над удосконаленням українського законодавства, як у сфері безпеки, так і у сфері електричного персонального транспорту. Наприклад, рекомендує Верховній Раді України повернути законопроекти з законодавчого унормування дорожнього руху електросамокатів, сігвеїв, сегвілів, гіроскутерів, а також закріплення прав, обов'язків та відповідальності осіб, які ними керують, на доопрацювання (використовувати технічно справні транспортні засоби, не перевозити пасажирів, встановити розміри штрафів тощо).