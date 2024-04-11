У Раді готуються ухвалити новий закон про мобілізацію в Україні

Рада взялася за законопроєкт про мобілізацію.

Вчора вночі народні депутати розглянули всі відхилені комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки 4294 поправки до другого читання законопроєкту про мобілізацію.

Про це написав у Телеграм народний депутат, член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За словами парламентаря, на розгляд поправок пішло 11 годин, а в залі до кінця засідання залишалось 30 депутатів.

Після голосування за решту поправок може відбутися голосування за законопроєкт в цілому, зазначив Железняк.

"Рада починає роботу і продовження закону про мобілізацію", - написав він.

Верховна Рада України / Фото: Associated Press

Нагадаємо:

Верховна Рада розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту про мобілізацію на пленарному засіданні в середу, 10 квітня.

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки у вівторок рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт №10449 про внесення до деяких законів змін, що стосуються окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, в другому читанні та в цілому.

На прохання Кабміну, ініційоване керівництвом ЗСУ та Міноборони, комітет вилучив із тексту законопроєкту розділ про демобілізацію. Кабінет Міністрів розробить законопроєкт про демобілізацію і винесе його на розгляд Верховної Ради.

Верховна Рада 7 лютого прийняла в першому читанні законопроєкт №10449.

До другого читання законопроєкту внесено понад 4 тисячі поправок.

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