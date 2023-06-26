У Раді хочуть обмежити ставки за мікрокредитами: що зміниться

Денна номінальна ставка може сягати 5% на день.

Ставки за мікрокредитами на законодавчому рівні можуть обмежити. Народні обранці ініціювали вдосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг.

Про це повідомив голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Зазначається, що на сьогодні фіксуються надвисокі ціни на ринку мікрокредитування.

"Денна номінальна ставка може сягати 5% на день, а середня номінальна річна процентна ставка - більше 1 000% річних", - написав він.

Зокрема, пропонують:

обмежити денну процентну ставку за споживчим кредитом до 1% у день від загального розміру кредиту (близько 350% річних, - ред.);

заборонити кредитодавцю та новому кредитору вимагати сплати будь-яких платежів, не зазначених у договорі про споживчий кредит;

заборонити встановлювати у договорі про споживчий кредит умову про продовження в односторонньому порядку строку користування кредитом (продовження строку користування кредитом має здійснюватися виключно шляхом укладення додаткового договору за домовленістю сторін);

зобов'язати кредитодавця передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів незалежно від суми кредиту до бюро кредитних історій.

Нагадаємо, цього року послуга швидких кредитів стала рекордно популярною серед українців: 50 млрд грн у мікрокредит. Порівняно з 2020 роком сума позичених коштів збільшилася на чверть мільярда.

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