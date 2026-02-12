У Раді готують концепцію виборів під час війни: коли чекати на перші результати

Вибори в Україні / © УНІАН

В Україні протягом найближчих тижнів планується розробка «кістяка» документа щодо проведення виборів у воєнний та повоєнний періоди.

Про це заявив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко під час засідання профільної робочої групи для Новини.LIVE.

Він додав, що наразі група аналізує напрацювання семи підгруп, які за останній місяць провели 32 зустрічі. За словами Корнієнка, настав час переходити до конкретних результатів, щоб уникнути звинувачень у затягуванні процесу. Планують в найближчі тижні опублікувати готову концепцію документу щодо проведення виборів в Україні у воєнні та повоєнні періоди.

Також Олександр Корнієнко додав, що результати роботи мають бути втілені у формі закону, аби спростувати чутки про неефективність групи. Водночас посадовець заперечив чутки про підготовку до термінового голосування.

«Ніхто там не біжить завтра вибори проводити абсолютно, щоб там не писали шановані видання з посиланням на шанованих людей, анонімних, то ну точно тут нема такої задачі», — наголосив Корнієнко.

Він підкреслив, що головна мета зараз — бути «ефективними та продуктивними» і нарешті «виходити на якісь конкретні папери». Наступне засідання групи призначене на вівторок (17 лютого).

Що відомо про вибори в Україні

Раніше британське видання Financial Times повідомило, що президент України Володимир Зеленський може оголосити про підготовку до президентських виборів та всеукраїнського референдуму через тиск з боку США.

Проте Володимир Зеленський заявив, що не має наміру оголошувати вибори 24 лютого. Президент наголосив, що виборчий процес можливий лише після припинення вогню та отримання гарантій безпеки.

Кая Каллас виступила проти проведення виборів в Україні під час війни.

Також генеральний секретар НАТО Марк Рютте перед засіданням міністрів оборони в Брюсселі заявив, рішення щодо проведення виборів в Україні під час війни мають вирішувати самі українці. Адже це внутрішні справи країни.

Раніше ми писали, що підготовка виборів в Україні потребує місяців, а, можливо, й років. Інформацію Financial Times про підготовку процесу наразі підтвердити неможливо.