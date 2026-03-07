ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
470
2 хв

У Раді ініціюватимуть звільнення голови МВС через "ВІП-ухилянтів"

«ВІП-ухилянти» в розшуку вільно гуляють Києвом: Данило Гетманцев вимагає пояснень від очільника МВС Ігоря Клименка.

Світлана Несчетна
Затримання ухилянтів

Затримання ухилянтів / © ДПСУ

Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев виступив із жорстким ультиматумом на адресу Міністерства внутрішніх справ. Депутат заявив про готовність ініціювати звільнення міністра Ігоря Клименка, якщо поліція не припинить ігнорувати випадки «ВІП-ухилянства».

Про це Гетманцев розповів в інтерв’ю порталу «Новини.LIVE».

«Це функція МВС, а не депутатів»

Гетманцев наголосив, що боротьба з ухилянти, які використовують свій статус або зв’язки для уникнення мобілізації, є виключною компетенцією виконавчої влади та правоохоронних органів. За його словами, бездіяльність поліції в таких питаннях дискредитує державу.

«Якщо питання з ВІП-ухилянством не розв’яжеться — будемо ініціювати звільнення міністра внутрішніх справ», — заявив голова фінансового комітету ВРУ.

Тригер: кейс Петрова

Головним приводом для публічного конфлікту стала історія політтехнолога Володимира Петрова. Незважаючи на те, що після втрати броні він опинився в офіційному розшуку, це не заважає йому вільно пересуватися столицею та з’являтися в публічних місцях.

Цей випадок став «червоною ганчіркою» для частини депутатів, які вбачають у цьому вибірковість правосуддя. На тлі цих подій Верховна Рада вже викликала Ігоря Клименка «на килим» для пояснень щодо того, чому поліція не вживає заходів до осіб, які перебувають у розшуку через ухилення від мобілізації.

Політичний контекст

Ситуація навколо «ВІП-ухилянтів» залишається одним із найбільш чутливих питань у суспільстві. Поки влада намагається посилити мобілізаційні заходи, будь-які свідчення про існування «касти недоторканних» викликають різку критику, яку політики змушені використовувати для демонстрації рішучості.

Наразі у МВС ситуацію з ультиматумом Гетманцева офіційно не коментували. Очікується, що найближчим часом міністр Клименко має надати роз’яснення у парламенті.

Нагадаємо, в Україні планується запровадження таких норм, які б одночасно усунули конфліктні ситуації з ТЦК та унеможливили б уникнення виконання військового обов’язку.

