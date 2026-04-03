У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15119, який має на меті усунути суперечності в законодавстві щодо мобілізації та звільнення з армії. Документ пропонує дозволити демобілізацію військовим, які мали право на відстрочку на момент призову або чию мобілізацію суд визнав незаконною.

Про це пише Судово-юридична газета.

Суть законодавчої колізії

Повідомляється, що наразі в Україні існує правовий дисбаланс: закон чітко визначає категорії осіб, які не підлягають мобілізації, проте не передбачає механізму їхнього звільнення, якщо призов уже відбувся.

Автори ініціативи пояснюють, що на практиці виникають ситуації, коли людина мобілізувалася добровільно або помилково, маючи законні підстави для відстрочки. Навіть якщо суд згодом визнає такий призов незаконним, чинні норми не дають командирам юридичного права звільнити такого військовослужбовця зі служби.

Що пропонує законопроєкт

Проєкт передбачає зміни до статті 26 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу». Пропонується додати дві нові підстави для звільнення під час воєнного стану:

Підтвердження права на відстрочку : якщо на момент мобілізації у людини були обставини, передбачені статтею 23 Закону про мобілізацію (крім певних категорій, наприклад, заброньованих чи народних депутатів).

Рішення суду: якщо призов особи було офіційно визнано протиправним у судовому порядку.

Ініціатори законопроєкту зазначають, що такі зміни допоможуть знизити соціальну напругу та забезпечать принцип рівності громадян перед законом. У разі ухвалення документа він набере чинності наступного дня після публікації. Уряд матиме місяць, щоб привести всі підзаконні акти у відповідність до нових правил.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше суд пояснив, чому повідомлення у Viber не вважається врученням повістки.

Також ми пояснювали, коли повістка вважається врученою та що вона має містити.

Нагадаємо, в Україні триває мобілізація чоловіків до армії для захисту держави. Однак деякі особи ухиляються від обов’язків, через що їх можуть оголосити в розшук.