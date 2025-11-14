У Раді хочуть посилити обмеження для виїзду за кордон

Виїзд за кордон під час воєнного стану / © ТСН.ua

У Верховній Раді пропонують розширити підстави для тимчасового обмеження виїзду українців за кордон.

Відповідний законопроєкт №14210 опубліковано на сайті ВР у п’ятницю, 14 листопада.

Про зміст цього документу наразі мало відомо. Текст законопроєкту та його пояснювальна записка ще не оприлюднені.

Повідомляється, що його ініціаторами виступили народні Ірина Фріз («Європейська солідарність»), Юрій Мисягін («Слуга народу»), Дмитро Припутень («Слуга народу»), Роман Костенко («Голос») та Соломія Бобровська («Голос»).

Про те, які саме обмеження пропонують запровадити для українців, повідомила одна із ініціаторів законопроєкту Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, вони стосуватимуться тимчасової заборони на виїзд за межі України для частини чоловіків, заброньованих на період мобілізації та воєнного стану.

«Бронювання не може бути інструментом для втечі з країни — це чітка позиція. Тому сьогодні ми з колегами зареєстрували законопроєкт 14210, який заборонить виїзд за кордон порушникам (ухилянтам) правил військового обліку, які не оновили вчасно свої данні, але при нагоді зможуть отримати пільгове бронювання після ухвалення парламентом проєкту закону 13335», — повідомила вона.

Ірина Фріз наголосила, що йдеться лише про тих осіб, які порушили закон про військовий облік і отримали пільгове бронювання на 45 днів для усунення порушення.

«Заброньовані за стандартною процедурою працівники зможуть виїжджати за кордон, підписувати міжнародні контракти, привозити гуманітарну допомогу та здійснювати всі можливі форми міжнародної активності, які забезпечуються гарантовані державою на період бронювання», — зазначила нардепка.

Нагадаємо, на кордонах з країнами Європейського Союзу набудуть чинності нові правила перетину: запускається система автоматичної фіксації в’їзду та виїзду іноземців.