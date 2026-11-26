Чи знизять граничний вік для бойових посад до 55 років: у Раді пояснили / © ТСН.ua

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Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримує ідею знизити граничний вік для проходження військової служби на бойових посадах до 55 років.

Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко в ефірі «Вечір.LIVE».

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За словами Федієнка, війна вимагає від військовослужбовців значної фізичної витривалості. Він наголосив, що навантаження можуть призводити не лише до бойових поранень, а й до серйозних проблем зі здоров’ям, зокрема інфарктів та інсультів.

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«Ми повністю підтримуємо зниження до 55 років, бо просто фізично інколи цю людину неможливо застосувати на бойових посадах», — заявив нардеп.

Він також навів власний приклад зі свого досвіду: попри те, що йому 55 років і він підтримує фізичну форму, навіть пробіжка на кілька кілометрів у бронежилеті є серйозним випробуванням.

Федієнко зауважив, що військовослужбовці на фронті постійно перебувають у таких умовах, а фізичне навантаження доповнюється психологічним тиском. Нардеп нагадав, що у війську фіксують велику кількість смертей зокрема, через інфаркти та інсульти, а не лише від зброї ворога.

«Ну, і відверто кажучи, навіть всі командири, всі командири, з ким би я не спілкувався, всіх підрозділів кажуть: „Ну 35 років ми розглянемо, а от 55-річних нам навіть не присилайте“, — розповідає депутат.

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У тилових частинах не вистачає вільних посад

Окремо Федієнко звернув увагу на проблему розподілу військовослужбовців між бойовими та тиловими посадами.

За його словами, тилові посади часто вже зайняті, причому не завжди людьми, які відповідають вимогам конкретної роботи. Нардеп не виключає, що тут може бути корупційна складова.

«Ми, коли проводимо відповідні аудити, ми звертаємося інколи з питанням провести відповідний аудит, то ми бачимо, що дуже величезна кількість тилових посад, нефахових — вона зайнята чомусь людьми, які навіть не відповідають цим посадам. Тобто, можливо, там також відбуваються якісь, як зі студентами, історії, які треба обговорювати. І ми постійно кажемо і в Генеральному штабі: „Проводьте аудити в частинах, виявляйте, де така історія є, і переформатовуйте такі частини, такі військові організми“, — каже Федієнко.

Він також висловив упевненість, що народні депутати підтримають відповідну ініціативу, якщо вона дійде до розгляду в сесійній залі парламенту. Федієнко припустив, що питання може стати популярним серед політиків, які планують брати участь у наступних виборах.

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Водночас наразі відповідного законопроєкту ще немає.

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