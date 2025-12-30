У Раді натякнули на можливий компроміс щодо окупованих територій: подробиці

Федір Веніславський / © УНІАН

Реклама

Україна не піде на юридичне визнання окупованих територій частиною РФ, проте розглядає можливість створення демілітаризованих зон із міжнародним управлінням як компроміс.

Про це заявив народний депутат, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю OBOZ.UA.

За словами політика, попри можливий тиск з боку США, Київ наполягатиме на збереженні територіальної цілісності в межах Конституції.

Реклама

Жодних поступок де-юре: позиція України

Веніславський наголосив, що будь-який мирний план, який передбачає перехід підконтрольних Україні територій під владу РФ, є неприйнятним.

«Для України точно є неприйнятним визнання де-юре контролю чи де-юре перехід наших територій під контроль Російської Федерації. Де-факто ми і так визнаємо їх тимчасово окупованими… Але жодних поступок, визнання, що Крим російський чи окуповані райони Луганської й Донецької області є російськими — цього не буде за жодних обставин», — заявив нардеп.

За його словами, одним із варіантів виходу з глухого кута може стати створення спеціальних територій під міжнародним наглядом. Це дозволило б залучити інвестиції та розпочати відбудову без офіційної відмови від суверенітету.

«Може бути створена вільна економічна зона під контролем якихось міжнародних суб’єктів управління. Це той варіант, який є прийнятним, який не передбачає порушення Конституції України. Але дії мають бути симетричними: якщо ми робимо якусь зону демілітаризованою, то росіяни також мають засвідчити, що там не може бути жодних воєнізованих формувань РФ», — пояснив Веніславський.

Реклама

Принцип симетрії на переговорах

Депутат зауважив, що Україна не має заводити перемовини у черговий «тупик», вимагаючи неможливого. Проте на його думку, кроки до миру повинні бути пропорційними з обох сторін.

«Я думаю, що можна говорити про симетричні кроки. Тобто, якщо ми маємо вивести війська з певної зони, то вони симетрично в протилежному напрямку також мають вивести свої війська. Це як компромісний варіант можливий. І треба, щоб якраз наші партнери над цим більш системно тиснули на путінський режим», — підсумував Веніславський.

Нагадаємо, раніше NYT повідомляв, що мирна угода Трампа зі Зеленським зіштовхнулася з труднощами через позицію Росії, складні територіальні питання та внутрішньополітичні ризики у США.

Також раніше видання CNN писало, що риторика Трампа на зустрічі із Зеленським грає на руку Москві.