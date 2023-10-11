У Раді назвали населені пункти, які Україна, ймовірно, не відбудовуватиме

Шуляк не виключає, що після деокупації сходу України структура цього регіону значно зміниться, а багато малих містечок залишатимуться порожніми.

Через великий масштаб руйнувань є населені пункти, які, можливо, не будуть відновлювати після війни.

Про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк в коментарі "Новини.Live".

За її словами, найбільше повністю зруйнованих населених пунктів розташовується на Донбасі.

"У Луганській області майже повністю зруйновано Сєвєродонецьк, Попасну, Рубіжне, Щастя, Кремінну. На Донеччині практично одні руїни залишилися від Волновахи, Вугледара, Мар'їнки, Лимана. Фактично знищено Соледар. І, звісно, Бахмут. Як ми будемо їх відновлювати і чи будемо – питання болюче", – каже Шуляк.

"Знакові міста" потрібно відбудувати

Водночас Шуляк наголошує, що є міста, містечка і села, які відбудувати вкрай важливо. Напиклад, Бахмут.

"Такі знакові міста, як Бахмут, – не просто населені пункти на карті України, вони — історія про нас як незалежну країну. Мало того, вони – фортеця і, взагалі, символ української боротьби за незалежність, адже саме в боях за них ми продемонстрували, чого ми прагнемо і чому не здаємося. Тому їх необхідно відбудовувати, скільки б це не коштувало", – вважає депутатка.

Різниці між відбудовою Донбасу і Півдня

Нардепка пояснила, що на Донбасі багато міст і селищ було створені навколо підприємств чи шахт. Зараз ці підприємства зруйновані або сильно пошкоджені. Тому відбудова населених пунктів буде залежати від перезапуску цих підприємств.

Шуляк не виключає, що після деокупації сходу України структура цього регіону значно зміниться, багато малих містечок залишатимуться порожніми.

На думку нардепки, відбудова Півдня України відбуватиметься швидше, бо це переважно аграрний регіон.

"Робота місцевих мешканців передусім пов’язана з сільським господарством та переробленням сільськогосподарської продукції. Відповідно відновлення багатьох населених пунктів там більш ймовірне", – зазначає Шуляк.

Водночас вона пояснює, що на відбудову впливатиме також і час, який населені пункти перебуватимуть у зоні активних бойових дій або під окупацією. Адже що більше часу пройде, то менше мешканців бажатимуть повернутися, бо вже влаштуються на новому місці.

Раніше повідомлялося, що окупанти не збираються відбудовувати житло для маріупольців, а іпотеку надаватимуть росіянам.

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