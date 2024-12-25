У Раді назвали наслідки атаки по енергетиці: коли повернуть світло

Нардеп повідомив, що завдані ушкодження не змінять глобально загальну картину в українській енергетиці.

Внаслідок атаки по Україні 25 грудня пошкодження в енергетиці не критичні. Електропостачання буде відновлено найближчими годинами.

Про це народний депутат Сергій Нагорняк повідомив у ефірі телеканалу "Новини Live".

Нагорняк запевнив, що невдовзі світло з’явиться у тих регіонах, де не було "прильотів".

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"Українці обов’язково відсвяткують Різдво сьогодні. Світло у найближчі години повернуть у ті регіони, де не було "прильотів". Частково є "прильоти" по деяких і теплоелектростанціях, і по інших об’єктах, але ці ушкодження загальну картину в українській енергетиці глобально не змінять", – розповів нардеп.

Він наголосив: "Ті пошкодження, які є в енергетиці, некритичні для нашої енергосистеми".

Нагадаємо, під масованою російською атакою на Різдво знову опинилася енергетична система України. Зокрема, ворог вдарив по теплоелектростанціях ДТЕК. В "Укренерго" повідомили, що кінця доби діятимуть погодинні відключення світла.

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