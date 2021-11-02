У Раді назвали регіон, який може наступним увійти до "червоної" зони

У Раді назвали регіон, який може наступним увійти до "червоної" зони

Поки одні регіони виходитимуть з "червоної" зони, інші - заходитимуть, каже Радуцький.

У Херсонській області наразі фіксується деяка стабілізація з коронавірусом. Але, коли саме якийсь регіон України "червоної зони" зможе послабити карантин, поки що достеменно не відомо.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький на телеканалі "Украина 24"

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"Бачимо деяку стабілізацію в Херсонській області... Там ще немає зниження, але вже два дні не спостерігається зростання. Проте говорити, що якась область вже готова до виходу з "червоної" зони найближчим часом - у мене таких даних ще немає", - сказав нардеп.

Радуцький нагадав, що Київ від 1 листопада увійшов до "червоної" зони, а Херсон уже більше тижня перебуває у режимі посиленого карантину.

"Звичайно, вони виходитимуть, а якийсь регіон ще заходитиме до "червоної" зони", наприклад, Харків", – пояснив парламентар.

За словами Радуцького, українська статистика відповідає дійсності і відрізняється від європейської тому, що друга хвиля коронавірусу там почалася раніше, ніж в Україні.

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