У Раді підтримали скасування переходу на літній і зимовий час

Верховна Рада планує на найближчому пленарному тижні розглянути у другому читанні законопроєкт "Про обчислення часу в Україні", який передбачає скасування переходу на літній та зимовий час.

Сьогодні у Раді повідомили, що після обговорення народні депутати вирішили рекомендувати ВР за результатами розгляду в повторному другому читанні ухвалити його в цілому як закон.

"Ухвалення закону забезпечить визначення на законодавчому рівні порядку обчислення часу в Україні, сприятиме покращенню стану здоров’я громадян, підвищенню працездатності населення", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, законопроєкт №4201 було зареєстровано спікером парламенту Русланом Стефанчуком ще у жовтні 2020 року. Він запропонував скасувати перехід на літній та зимовий час та закріпити на території України єдиний київський час – UTC+2.

У першому читанні законопроєкт ухвалили у березні 2021 року. У другому читанні голосів забракло, і законопроєкт відправили на доопрацювання.

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