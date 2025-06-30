У Раді пояснили, як в Україні проведуть наступні вибори після війни

Як Україна готується до майбутніх виборів після війни / © УНІАН

Реклама

В Україні активно розробляється законопроєкт щодо проведення виборів, який має врахувати реалії воєнного часу та післявоєнного періоду. Над документом спільно працюють представники ЦВК і міжнародні партнери.

Про це повідомив народний депутат, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в етері Radio NV.

Веніславський наголосив, що після закінчення воєнного стану країна зіткнеться з безпрецедентними викликами у виборчому процесі. Головне завдання — забезпечити проведення виборів, які максимально відповідатимуть міжнародним стандартам, навіть якщо безпекова ситуація ще не відповідатиме довоєнним умовам. Важливо також гарантувати участь якомога ширшого кола українських громадян, які мають право голосу.

Реклама

Однією з ключових проблем є мільйони українців, які наразі перебувають за кордоном. За чинним Виборчим кодексом, організувати вибори для такої кількості людей лише на території дипломатичних представництв і консульських установ неможливо.

«Це питання потрібно буде врегульовувати. Можливо, як були приклади з практики, на якихось стадіонах чи концертних залах», — зазначив Веніславський.

Він додав, що зараз обговорюється дуже багато аспектів, тому говорити про повну готовність законопроєкту ще зарано. Хоча «концептуальні певні речі вже напрацьовані».

На запитання щодо термінів підготовки законопроєкту нардеп відповів, що його можна підготувати «за кілька місяців». Головне — вирішити всі проблемні питання, щоб ні в кого не виникало сумнівів у легітимності новообраних органів влади України.

Реклама

Нагадаємо, в Україні вже активно готуються до періоду після закінчення війни, і одним із ключових викликів стане організація виборів. Для цього Верховна Рада розробляє спеціальний законопроєкт, який має врегулювати процедуру повоєнного волевиявлення.

«Ми напрацьовуємо цей законопроєкт, адже для проведення наступних виборів необхідний новий спеціальний документ, який регулюватиме так звані повоєнні вибори», — зазначив Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України.