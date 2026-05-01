У Раді показали нові плівки Міндіча: хто в кулуарах вирішував долю Кабміну та "зливав" розмови Умєрова

Тимур Міндіч

Народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк оприлюднив інформацію про нові аудіозаписи у справі бізнесмена Тимура Міндіча, який є фігурантом масштабного корупційного розслідування НАБУ у сфері енергетики та оборони.

Ці матеріали можуть свідчити про непублічні механізми ухвалення кадрових рішень у владних структурах, зазначає Железняк на своєму YouTube-каналі «Залізний нардеп».

За версією парламентаря, поява нових «плівок» може бути пов’язана зі спробою фігуранта захистити власні інтереси в межах антикорупційних проваджень. Депутат припускає, що Міндіч не погоджується з розподілом відповідальності у справах, які стосуються енергетичної та оборонної сфер.

Железняк стверджує, що на записах обговорюються призначення на міністерські посади та критерії підбору кандидатів.

Депутат згадує про запис розмови між Тимуром Міндічем та Рустемом Умєровим (на той час — міністром оборони), де нібито йдеться про підбір «зручних» кандидатур на дипломатичні посади, зокрема посла у США.

У матеріалах згадується певна ініціатива під кодовою назвою «проєкт 23», деталі якої наразі залишаються невідомими, але, за словами Железняка, можуть стосуватися фінансових питань.

Міндіча можуть екстрадувати до України

Нагадаємо, наприкінці березня Україна направила Ізраїлю запит на екстрадицію Міндіча. Щоб Ізраїль прийняв цей запит, українські детективи та прокурори доопрацювали матеріали, розширивши справу до 24 томів.

Національне антикорупційне бюро України ще раніше заявляло, що готує екстрадиційний запит щодо Міндіча та веде переговори з Ізраїлем і низкою інших країн.

Також антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура направили документи в Інтерпол для оголошення в розшук Тимура Міндіча і Олександра Цукермана, підозрюваних у справі «Мідас» щодо корупції в енергетиці.

Бізнесмена Тимура Міндіча підозрюють в участі у масштабній корупційній схемі в «Енергоатомі». Ще в ніч проти 10 листопада він виїхав з України. Це сталося за кілька годин до початку обшуків у його квартирі в Києві.

Прикордонники заявили, що Міндіча випустили за кордон на законній підставі. Підставою для виїзду під час воєнного стану стала наявність трьох неповнолітніх дітей. Бізнесмен був оформлений в одному з пунктів пропуску, адже мав «усі необхідні документи».

Зауважимо, 13 листопада президент Володимир Зеленський на три роки запровадив санкції проти фігурантів справи щодо «Енергоатому». Проти Міндіча, який має паспорт громадянина Ізраїлю, 17 обмежень запроваджено на три роки, а одне — позбавлення державних нагород України та інших форм відзнаки — безстроково.

