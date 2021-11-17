У Раді повідомили, коли нардепи голосуватимуть за тисячу від Зеленського вакцинованим

У Раді повідомили, коли нардепи голосуватимуть за тисячу від Зеленського вакцинованим

За його словами, у цьому законопроєкті буде багато правок.

Днями президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму щодо виплати тисячі гривень українцям, які пройшли повний курс щеплення від COVID-19. За цей законопроєкт народні депутати можуть проголосувати у першому читанні вже на цьому тижні - 18 листопада.

Про це повідомив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко у кулуарах парламенту.

"Це може трапитись за умови, що сьогодні, 17 листопада, на розгляд документа збереться профільний комітет. З першим голосуванням проблем не буде", - сказав Корнієнко.

На думку Корнієнка, під час другого читання буде багато правок – так званий "поправковий спам". Тоді народні депутати з цим працюватимуть в комітеті та у залі парламенту. Корнієнко зазначив, що порядок розроблятимуть профільні міністерства.

Раніше Шмигаль назвав умови та терміни дії програми. Програма запрацює від 19 грудня й діятиме цього року та до кінця наступного.

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