У Раді повідомили, коли закон про мобілізацію може набрати чинності

Нардеп уточнив, що результат голосування парламенту за документ про мобілізацію залежатиме від його "кінцевої конфігурації".

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" після ухвалення Верховною Радою у цілому може набрати чинності вже у квітні 2024 року.

Про це повідомив народний депутат України від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко у ефірі програми "Лещенко запитує".

За словами Гончарнека, після ухвалення законопроєкту про мобілізацію надається два тижні на подачу правок, після чого Комітет з питань нацбезпеки оборони і розвідки має розглянути ці правки і винести питання в зал.

Нардеп висловив думку, що до другого читання в законопроєкт буде подана велика кількість правок та пропозицій від народних депутатів та членів профільного комітету.

"Попередньо, я думаю, що розгляд законопроєкту в другому читанні в залі парламенту відбудеться 22 - 23 лютого. Приблизно в ці дати", - підкреслив він.

За його словами, доля документа залежатиме від того, чи проголосує за нього Рада в другому читанні чи ні.

"Якщо Рада ухвалює закон, то далі його має підписати Президент, і через більшість норм він вступить в силу через місяць. В квітні орієнтовно вже відбудеться вступ його в силу, якщо за нього буде проголосовано в другому читанні", - додав він.

Нагадаємо, за урядовий проєкт закону про мобілізацію проголосували 243 з 226 необхідних.

Раніше, 7 лютого, Верховна Рада ухвалила у першому читанні оновлений проєкт №10449 про посилення мобілізації без правок.

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