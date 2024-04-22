У Раді повідомили, коли закон про мобілізацію запрацює повністю і дасть ефект

За словами Веніславського, влітку точно ще не буде відчутний кількісний ефект від нового закону про мобілізацію.

Новий закон про мобілізацію в Україні повністю запрацює восени і на той момент має вже "дати ефект".

Про це нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів виданню "РБК-Україна".

У публікації зазначається, що за задумом авторів закону про мобілізацію та законопроєкту про покарання за порушення мобілізації та військового обліку, ці документи мали б надати реальну картину мобресурсу в Україні та запровадити засуворіші покарання для тих, хто не оновлює свої військово-облікові дані чи ухиляється від призову.

Також завдяки ухваленню закону про мобілізацію планувалося впорядкувати та спростити роботу ТЦК та СП. Це задля того, аби інциденти, коли людей відловлюють на вулицях, залишились історіями.

Веніславський прокоментував, коли ці документи дадуть результат на практиці.

"Влітку кількісний ефект від нового закону про мобілізацію точно ще не буде відчутний. За оцінками, які звучали в нашому комітеті, фактично цей закон може запрацювати десь через пів року – на той момент він уже дасть такий ефект. Тобто десь на середину-кінець осені ми вже матимемо повністю працюючий закон", – висловив думку народний обранець.

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня. ТСН.ua розібрав основні норми документа та запроваджені зміни.

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