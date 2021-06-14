Опозиційна платформа - За життя

У Раді повідомили, що нардеп Козак, який нібито лікується у Білорусі, листок непрацездатності не надавав

Раніше Венедіктова заперечила інформацію про перебування "правої руки" Медведчука на лікуванні у Білорусі.

До Верховної Ради України не надходив лікарняний лист нардепа від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Тараса Козака, який нібито перебуває у Білорусі на лікуванні та якого підозрюють у державній зраді.

Про це у відповідь на запит "Укрінформу" повідомили в управлінні Апарату українського парламенту.

"Управлінням кадрів Апарату Верховної Ради України в межах компетенції повідомляється, що листок непрацездатності народного депутата України Козака Тараса Романовича до зазначеного Управління не надходив", – йдеться у відповіді.

не підтвердила інформацію про те, що підозрюваний у державній зраді нардеп Варто зазначити, що наприкінці травня генеральна прокурорка Ірина Венедіктовапро те, що підозрюваний у державній зраді нардеп Тарас Козак перебуває зараз у Білорусі на лікуванні. Водночас вона не уточнила, де наразі перебуває нардеп.

Нагадаємо:

на початку лютого президент Володимир Зеленський ввів санкції проти "правої руки" Віктора Медведчука — Тараса Козака, якому належали телеканали Newsone, 112 Україна і ZIK.

проти "правої руки" Віктора Медведчука — Тараса Козака, якому належали телеканали Newsone, 112 Україна і ZIK. 11 травня йому, як і Медведчуку, оголосили про підозру у вчиненні державної зради і замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

у вчиненні державної зради і замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму. 20 травня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання Козака .

. Раніше Медведчук повідомляв, що Тарас Козак перебуває на лікуванні в Білорусі. Але журналісти "Схем" встановили, що Козак вилетів до РФ на літаку, яким користується білоруський олігарх.

Генеральна прокурорка України прокоментувала участь Петра Порошенка у справі Медведчука і Козака

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання