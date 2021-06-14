У Раді повідомили, що нардеп Козак, який нібито лікується у Білорусі, листок непрацездатності не надавав

Раніше Венедіктова заперечила інформацію про перебування "правої руки" Медведчука на лікуванні у Білорусі.
До Верховної Ради України не надходив лікарняний лист нардепа від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Тараса Козака, який нібито перебуває у Білорусі на лікуванні та якого підозрюють у державній зраді.
Про це у відповідь на запит "Укрінформу" повідомили в управлінні Апарату українського парламенту.
"Управлінням кадрів Апарату Верховної Ради України в межах компетенції повідомляється, що листок непрацездатності народного депутата України Козака Тараса Романовича до зазначеного Управління не надходив", – йдеться у відповіді.
Нагадаємо:
- на початку лютого президент Володимир Зеленський ввів санкції проти "правої руки" Віктора Медведчука — Тараса Козака, якому належали телеканали Newsone, 112 Україна і ZIK.
- 11 травня йому, як і Медведчуку, оголосили про підозру у вчиненні державної зради і замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.
- 20 травня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання Козака.
- Раніше Медведчук повідомляв, що Тарас Козак перебуває на лікуванні в Білорусі. Але журналісти "Схем" встановили, що Козак вилетів до РФ на літаку, яким користується білоруський олігарх.