У Раді пояснили, чому наразі закон про демобілізацію прийняти неможливо

Наразі в Україні не має можливості ухвалити закон про демобілізацію, але потрібно зробити нормальну ротацію військ.

Про це в етері "Київ 24" заявив Олександр Федієнко, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки.

Він заявив, що військові, які перебувають на передовій, повинні мати час для відпочинку.

"Станом на сьогодні, демобілізацію ухвалити неможливо. Ротацію треба дійсно зробити. Військовим, які там на передовій дійсно треба дати відпочити і морально, і фізично, і емоційно. Я не можу зрозуміти, як це можливо фізично, бо в нас не вистачає військовослужбовців. Тих, хто дійсно можуть тримати оборону, проводити якісь контрнаступальні операції", – сказав Федієнко.

Нардеп заявив, що він вірить у те, що подібний закон у майбутньому може бути ухвалений.

"Я суб'єктивно вірю, що цей закон буде ухвалено. Те, що я зустрічаю на фронті у бойових частинах – військовослужбовці, які переведені в резервні роти, їх не застосовують для ведення військових операцій. Їх навіть не використовують для забезпечення фронту. Вони просто є. І я думаю, що це було б чесно їх демобілізувати", - заявив Федієнко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міноборони просить відтермінувати підготовку законопроєкту про демобілізацію.

Крім того, ми раніше інформували, що нардепка пояснила, чому не буде демобілізації.

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