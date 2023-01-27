У Раді прокоментували прогнози "затяжної війни" в Україні: "Це нікому не вигідно"

Очільник комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Олександр Завітневич прокоментував прогнози "затяжної війни" в Україні.

Сьогодні деякі західні політики прогнозують "затяжну війну" в Україні, однак насправді це не вигідно ані світові, ані українцям.

Про це Завітневич рохповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Аналітики, які говорять про затяжну війну, починають порівнювати наявну інформацію. На мій погляд, і нам, і світу це не вигідно", - зазначив Завітневич.

Він додав, що Росія напевно має плани і щодо мобілізації, і щодо подальших військових дій, але важливіше прикладати зусиль до звільнення окупованих українських територій.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін почав просувати наратив "затяжної війни" в Україні.

За словами політолога Володимира Фесенко, таким чином Путін намагається шантажувати Захід, щоб схилити до переговорів.

Після цього про Затяжну війну заговорили й в Україні. Так, генерал ЗСУ та ексзаступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявив, що Україні потрібно готуватися до затяжної війни, адже бойові дії не закінчаться в лютому чи березні наступного року.

Такої думки дотримується і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. За його словами, повномасштабне вторгнення Росії до України може перейти у затяжну війну, але в ній час повністю на боці Києва.

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