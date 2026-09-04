ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
299
Час на прочитання
2 хв

У Раді пропонують 90-денну відстрочку для двох категорій українців: кого стосується

У Раді пропонують 90-денну відстрочку від мобілізації для українців, які повертаються з-за кордону.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує давати 90 днів відстрочки від армії українцям, які повертаються з-за кордону чи з окупованих територій.

Про це йдеться у пояснювальній записці законопроєкту.

Законопроєкт про відстрочку від мобілізації на 90 днів — що відомо

Ініціаторами нововведення стала група народних депутатів у складі Сергія Козиря, Євгенія Брагара, Руслана Горбенка, Віталія Войцехівського та Георгія Мазурашу. Вони зареєстрували у парламенті законопроєкт №16034, який передбачає зміни до статті 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Згідно з документом, право на 90-денну відстрочку пропонують надавати військовозобов’язаним за таких умов:

  • якщо вони станом на 24 лютого 2022 року перебували за кордоном або законно виїхали після цієї дати й безперервно залишалися за межами України до повернення;

  • якщо вони безперервно жили на тимчасово окупованій території від початку її окупації до виїзду на підконтрольну Україні територію.

Протягом цього 90-денного терміну людину зможуть призвати на військову службу виключно за її добровільною згодою.

«Відстрочка надається один раз незалежно від того, за якою з двох підстав вона виникла. Вона оформлюється автоматично на підставі міжреєстрової взаємодії. Подання заяви, документів або особисте звернення до ТЦК та СП не вимагаються. Якщо необхідних відомостей у державних інформаційних ресурсах немає, особа має право звернутися до ТЦК та СП із заявою та підтвердними документам», — зазначається у пояснювальній записці до документа.

Наразі ініціативу опрацьовують у профільному комітеті парламенту. У разі остаточного ухвалення та підписання головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком і президентом України Володимиром Зеленським, закон набуде чинності через місяць після його офіційного опублікування.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, командир батальйону «Вовки Да Вінчі» Сергій Філімонов заявив, що мобілізація в Україні має бути максимально жорсткою, та пояснив свою позицію.

Також міністр оборони Євгеній Хмара запропонував змінити підхід до мобілізації.

Раніше ми писали, що вчителеві математики відмовили у відстрочці від мобілізації через нібито невідповідну освіту. Суд визнав рішення комісії незаконним.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie