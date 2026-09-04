У Раді пропонують 90-денну відстрочку для двох категорій українців: кого стосується

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує давати 90 днів відстрочки від армії українцям, які повертаються з-за кордону чи з окупованих територій.

Про це йдеться у пояснювальній записці законопроєкту.

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Законопроєкт про відстрочку від мобілізації на 90 днів — що відомо

Ініціаторами нововведення стала група народних депутатів у складі Сергія Козиря, Євгенія Брагара, Руслана Горбенка, Віталія Войцехівського та Георгія Мазурашу. Вони зареєстрували у парламенті законопроєкт №16034, який передбачає зміни до статті 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

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Згідно з документом, право на 90-денну відстрочку пропонують надавати військовозобов’язаним за таких умов:

якщо вони станом на 24 лютого 2022 року перебували за кордоном або законно виїхали після цієї дати й безперервно залишалися за межами України до повернення;

якщо вони безперервно жили на тимчасово окупованій території від початку її окупації до виїзду на підконтрольну Україні територію.

Протягом цього 90-денного терміну людину зможуть призвати на військову службу виключно за її добровільною згодою.

«Відстрочка надається один раз незалежно від того, за якою з двох підстав вона виникла. Вона оформлюється автоматично на підставі міжреєстрової взаємодії. Подання заяви, документів або особисте звернення до ТЦК та СП не вимагаються. Якщо необхідних відомостей у державних інформаційних ресурсах немає, особа має право звернутися до ТЦК та СП із заявою та підтвердними документам», — зазначається у пояснювальній записці до документа.

Наразі ініціативу опрацьовують у профільному комітеті парламенту. У разі остаточного ухвалення та підписання головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком і президентом України Володимиром Зеленським, закон набуде чинності через місяць після його офіційного опублікування.

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Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, командир батальйону «Вовки Да Вінчі» Сергій Філімонов заявив, що мобілізація в Україні має бути максимально жорсткою, та пояснив свою позицію.

Також міністр оборони Євгеній Хмара запропонував змінити підхід до мобілізації.

Раніше ми писали, що вчителеві математики відмовили у відстрочці від мобілізації через нібито невідповідну освіту. Суд визнав рішення комісії незаконним.

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