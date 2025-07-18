У Раді пропонують бронювати тих, хто не стоїть на обліку у ТЦК чи перебуває у розшуку

Мобілізація триває / © ТСН

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Депутати Верховної Ради України, запропонували новий законопроєкт, який дозволяє тимчасово оформлювати бронювання для чоловіків, які порушили законодавство про мобілізацію.

Ініціаторами законопроекту виступили очільник Комітету ВР з нацбезпеки Олександр Завітневич, члени цього комітету Роман Костенко, Олександр Федієнко та інші.

Законопроєкт №13335 передбачає, що чоловіків, які не стоять на військовому обліку у територіальних центрах комплектування (ТЦК), мають неналежним чином оформлені військово-облікові документи або перебувають у розшуку, можна буде брати на роботу та надавати їм бронювання на критично важливих підприємствах, зокрема у сфері оборонно-промислового комплексу.

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Утім, така можливість діятиме лише тимчасово — до 45 календарних днів з моменту укладання трудового договору і не більше одного разу на рік.

Законопроєкт також пропонує внести зміни до Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», які дозволять критично важливим для економіки підприємствам укладати договори з працівниками, які не мають або неправильно оформили військово-облікові документи, не стоять на обліку в ТЦК чи інших відповідних органах, навіть якщо вони знаходяться у розшуку. Це дасть змогу оперативно залучати працівників та усувати кадровий дефіцит.

Як повідомляє Судово-юридична газета, зміни стосуються статті 25 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». До неї пропонують додати нову норму, яка дозволить бронювати працівників підприємств, що мають статус критично важливих згідно з рішенням Кабміну. Йдеться про компанії, важливі для економіки в умовах війни або які належать до оборонно-промислового комплексу.

Бронювання стосуватиметься військовозобов’язаних працівників, які:

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не мають або мають неправильно оформлений військово-обліковий документ,

не перебувають на військовому обліку,

не оновили свої персональні дані, як це передбачено перехідними положеннями Закону №3633-IX,

перебувають у розшуку (за винятком випадків, що підпадають під статті 336 та 337 Кримінального кодексу — тобто ухилення від мобілізації).

Раніше адвокатка пояснила, що деякі роботодавці обіцяють бронювання лише після проходження ВЛК, хоча закон цього не вимагає. Це стосується не тільки тих, хто має повторно підтвердити свою придатність до служби, а й працівників, які раніше взагалі не проходили військово-лікарську комісію.

Раніше ми писали про те, що Кабмін надав бронь від мобілізації для нової категорії чоловіків.