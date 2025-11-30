У Раді пропонують новий спосіб підвищити зарплату вчителям

Українським вчителям підвищать зарплату / © Unsplash

У Верховній Раді пропонують запровадити єдиний посадовий оклад для вчителів у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, тобто 25 941 грн. Однак при цьому планується збільшити норму навантаження для вчителів до 22 годин на тиждень.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook член комітету з питань освіти, науки та інновацій, народний депутат Роман Грищук.

За його словами, у проєкті бюджету на 2026 рік, поданому до першого читання у Верховній Раді, закладена суттєва сума на підвищення зарплати вчителям (+53 млрд грн).

Однак ці кошти не включають до освітньої субвенції, тому механізм їхнього розподілу, за словами нардепа, «поки що незрозумілий». Крім того, ця сума не дозволяє забезпечити вчителів трьома мінімальними зарплатами.

Роман Грищук зазначив, що для того, щоб реалізувати ідею запровадження єдиного окладу у розмірі трьох мінімальних зарплат потрібно:

додати до 53 млрд ще +14 млрд грн на заробітні плати вчителів;

змінити навантаження на ставку;

згрупувати надбавки.

«Після цих змін кожна категорія вчителів отримуватиме більше за годину роботи, ніж зараз, і більше, ніж за збереження чинної системи», — запевнив нардеп.

Роман Грищук додав, що від єдиного посадового окладу для всіх учителів (25 941 грн) будуть нараховуватися надбавки:

за стаж;

за сертифікацію;

за тип закладу освіти;

коефіцієнти за адміністративні посади;

мотиваційна надбавка до 20% (за класне керівництво, перевірку зошитів, звання, підготовку олімпіадників).

місцева надбавка, яку громада встановлює самостійно і яка не змінюється.

«Крім збільшення суми до бюджету першого читання, потрібно перейти з навантаження 18 годин на ставку до 22. Більшість учителів і так працюють 20–30 годин, а молоді — навіть понад 30. І навіть якщо хтось має 18 годин і залишиться з ними, оплата в новій системі буде суттєво вищою», — додав Роман Грищук.

За його словами, зараз Рада має два варіанти дій: залишити те, що є у першому читанні (з підвищенням зарплат, але без зміни системи і без гарантованих трьох мінімальних зарплат) або додати необхідну суму і перейти на нову систему оплати.

Від ідеї строкових договорів, які, за словами Грищука, «викликали величезний спротив і недовіру через ризики зловживання на місцях», у профільному комітеті Ради відмовилися.

«Ця ідея вилучена з пропозицій і з порядку денного. Простіше кажучи: цього не буде», — написав нардеп.

Нагадаємо, раніше міністр освіти і науки України Оксен Лісовий офіційно спростував інформацію, що шириться у мережі, про нібито відсутність коштів на підвищення заробітної плати педагогічним працівникам у проєкті Державного бюджету на 2026 рік.