У Раді пропонують бронювати працівників за 20 тисяч гривень військового збору

Стратегічними мають бути не стільки галузі, які визначають чиновники, скільки конкретні працівники, яких визначає роботодавець.

Нардепи пропонують бронювати від мобілізації працівників за 20 тисяч грн військового збору.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

У Комітеті з питань економічного розвитку Верховної Ради ініціативною групою напрацьований варіант економічного бронювання від мобілізації, заявив голова комітету Дмитро Наталуха.

"Пропозиції надають можливість роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 тисяч грн в місяць військового збору за кожного з них", – зазначив він.

Наталуха наголосив, що українському бізнесу все одно потрібно бронювання, бо він має працювати

"Не буде бізнесу з його податками – не буде за що утримувати наших захисників. Ось така може комусь неприємна, але очевидна правда. Але, ще раз – хай бізнес вирішить сам, хто з його співробітників є стратегічним", – додав він.

Голова комітету зазначив, що стратегічними мають бути не стільки галузі, які визначають чиновники, скільки конкретні працівники, яких визначає роботодавець.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розбирався в ініціативі економічного бронювання.

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