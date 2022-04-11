У Раді пропонують карати чоловіків, які не повернулися з-за кордону під час війни

У Раді пропонують карати чоловіків, які не повернулися з-за кордону під час війни

Інший проєкт закону передбачає кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону чоловіками призовного віку під час війни.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про покарання для чоловіків-українців, які втекли за кордон під час воєнного стану.

Про це йдеться в законопроєкті №7265, авторами якого стали 24 нардепи.

Чоловіків, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, хочуть зобов'язати повернутися до України. За ігнорування цієї вимоги нардепи пропонують запровадити кримінальну відповідальність від 5 до 10 років позбавлення волі.

Документ передбачає, що чоловіки, здатні воювати, мають повернутися до України протягом 15 днів з моменту введення військового стану в країні.

Цю норму також повинні виконати урядоців, керівники органів державної влади та їх заступники, народні депутати, сільські, селищні, міські голови, правоохоронці, судді, прокурори, які перебувають за межами України, за відсутності поважних причин.

Поважні причини для того, щоб не повертатися:

заборона на виїзд із країни перебування;

стаціонарне лікування;

стихійні лиха чи катастрофи;

відрядження.

Інший проєкт закону № 7268 передбачає встановити кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону чоловіками призовного віку під час війни.

Призовників за незаконний перетин кордону пропонують карати штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 170 тис. грн) або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Військовослужбовців, резервістів, які підлягають мобілізації, а також представників влади хочуть карати позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Чернівецькій області затримали організаторів нелегального перетину кордону військовозобов’язаними.

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