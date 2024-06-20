У Раді пропонують ще три варіанти економічного бронювання: чим вони відрізняються і які ціни

Один нардеп подав до Ради три законопроєкти, які передбачають економічне бронювання.

У Раді готуються розглянути ще три проєкти про економічне бронювання.

Чим вони відрізняються і яких працівників стосуються - йдеться у матеріалі BBC Україна.

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Перший законопроєкт, поданий головою економічного комітету Дмитром Наталухою, пропонує бронювання працівників при сплаті роботодавцем підвищеного військового збору у 20 400 грн на місяць.

Згодом він подав до Ради ще два проєкти, які передбачають інші варіанти бронювання. В одному з них критерієм броні є розмір зарплати не менш як 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня календарного року. Зараз він 3 028 грн, тобто мінімальний зарплатний поріг для броні становитиме 36 336 грн на місяць.

Ще один законопроєкт поєднує в собі можливості бронювання як за критерієм зарплати у понад 36 тисяч гривень, так і підвищеного військового збору у понад 20 тисяч, які можуть сплачувати ФОПи. Однак ФОП має бути не новим, а зареєстрованим не пізніше ніж за шість місяців до набрання чинності закону, а його дохід бути не меншим за трикратний розмір збору за бронювання військовозобов’язаних (тобто понад 61 200 грн).

Нагадаємо, у Раді розповіли, хто блокує законопроєкт про економічне бронювання.

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