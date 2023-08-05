У Раді пропонують штрафувати "гонщиків" у містах на 17 тисяч гривень

У Раді зареєстровано законопроєкт про адміністративну відповідальність для "гонщиків" у містах за експлуатацію транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму.

Осіб, які "ганяють на тюнінгованих машинах" по містах збираються штрафувати на 17 тис. гривень.

Про це повідомив очільник фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

"Гонщикам" заборонено ганяти в містах під час воєнного стану. Але вони це продовжують робити, не розуміючи, що часи змінилися, сьогодні крутий той, хто носить форму, а не той, хто газує на світлофорах. І що гучні звуки травмують людей, які чули війну", - наголосив Арахамія.

Тому він з колегами зареєстрували у Раді законопроєкт, який встановлює адміністративну відповідальність за експлуатацію транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму. За це буде штраф 17 000 грн, за повторне – 34 000 з позбавлення прав до 6 місяців.

Арахамія додав, що автомобілі з перевищенням допустимого рівня шуму будуть заборонені лише в населених пунктах. За межами них, як і раніше, представники спортивної спільноти автогонщиків зможуть тренуватися і проводити змагання.

Нагадаємо, ДБР завершило досудове розслідування стосовно судді, який наїхав на 23-річного нацгвардійця у Києві, внаслідок чого хлопець загинув. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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