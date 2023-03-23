У Раді пропонують конвертувати пожиттєві пільги для військових: чим замінять

У Верховній Раді пропонують змінити пожиттєві пільги для військових і встановити стипендії чи доплати на кілька років.

У Верховній Раді замість пожиттєвих пільг військовослужбовцям пропонують встановити стипендії, які вони отримуватимуть протягом двох-трьох років після демобілізації.

Про це повідомила очільниця комітету ВР з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

"Існує велика проблема з пожиттєвими пільгами учасників бойових дій, які у свій час передбачили політики в чинному законодавстві без урахування спроможності державного бюджету. Низка цих пільг не працює", - зауважила вона і додала, що навіть у мирні часи таку кількість пільг бюджет не може компенсувати.

За словами Третьякової, концепція пропонує пільги для учасників бойових дій, які зараз існують в законодавстві, перевести у 2-3 річну грошову стипендію чи доплату до основного доходу.

Розмір такої підтримки має залежати від посади військових під час війни, строку служби та кількості виконаних бойових завдань. Третьякова зауважила, що перед цим необхідно буде провести опитування серед військових щодо того, що вони в першу чергу потребують після демобілізації і на яку підтримку та сервіс очікують.

Очільниця комітету ВР наголосила, що недієві пільги слід замінити на те, що справді потрібно військовим після демобілізації — житло, державну фінансову підтримку на період адаптації до мирного життя, реабілітацію, відпустку, сприяння держави в досягненні бійцями економічної незалежності.

Оплачувана відпустка на 2-3 місяці потрібна для адаптації у цивільне життя з отриманням доходу на рівні середнього розміру грошового забезпечення під час служби.

"За оптимістичним сценарієм через ці 2-3 місяці державної підтримки та тісної взаємодії з Ветеранською патронатною службою демобілізований військовослужбовець має мати робоче місце, дохід, стипендію від держави до основного доходу, медичний захист, житло, здобути додаткову або часткову кваліфікацію (за потреби)", - додала вона.

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