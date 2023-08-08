У Раді пропонують замінити мобілізацію громадськими роботами: кого це може стосуватися

Військовозобов'язаних, які категорично відмовляються воювати, пропонують залучити "до роботи на еокономіку".

До Верховної Ради внесли законопроєкт, за яким пропонується військовозобов'язаних, що не хочуть воювати, залучати до громадських робіт та відбудови країни.

Про це йдеться в законопроєкті №9566, ініціатором якого є нардеп від "Слуги народу" Георгій Мазурашу.

"... Захист Вітчизни можуть забезпечити лише вмотивовані громадяни, які готові і фізично, і морально воювати проти окупантів. На цьому неодноразово наголошують і самі учасники бойових дій, які звертають увагу, що на передову направляють невмотивованих, мобілізованих примусом громадян, які на фронті приносять лише зайві проблеми – вони можуть підвести підрозділ, побратимів у відповідальний момент, можуть залишити позицію, втекти, здатися в полон, або навіть гірше", – йдеться в пояснювальній записці.

Автор законопроєкту пропонує тих військовозобов'язаних, які з різних причин не можуть або хочуть воювати, залучати до роботи на економіку, від якої залежить обороноздатність. А тим часом військкомати зможуть сконцентруватися на роботі з вмотивованими патріотами.

Військовозобов'язаних, які категорично відмовляються воювати, хочуть призивати на роботу на підприємства оборонного та інших секторів економіки, або на суспільно корисні роботи на договірних умовах. Оплату праці обіцяють не меншою за мінімалку.

Водночас громадян, які офіційно працевлаштовані не менше, ніж на 0,75 ставки, або здійснюють підприємницьку діяльність і вчасно сплачують передбачені законодавством податки та збори, пропонують не залучати до оборонних робіт.

Зараз законопроєкт надано для ознайомлення Верховною Радою.

Зауважимо, що автор законопроєкту Георгій Мазурашу, за інформацією "Опори", одиніз лідерів серед депутатів Верховної Ради за кількістю зареєстрованих законопроєктів, проте дуже часто його пропозиції не зустрічають підтримки.

Раніше повідомлялося, що на Тернопільщині чоловік отримав повістку, але відмовився від мобілізації. Ухилянт заявив, що доглядає за батьками.

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