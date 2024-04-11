У Раді пройшли всі відхилені правки у законопроєкт про мобілізацію - нардеп Железняк

Железняк заявив, що на це пішло 11 годин.

Народні депутати в ніч проти 11 квітня проголосували за відхилені правки до законопроєкту про мобілізацію.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він повідомив, що всі відхилені правки з 4294 правок у законопроєкт про мобілізацію пройшли.

Железняк заявив, що на це пішло 11 годин — до кінця в залі залишалось лише 30 депутатів.

"Зараз перерва до ранку, далі зранку "мотиваційний" виступ військових. Потім 31 голосування за 31 враховану правку в закон. І останнє голосування за законопроєкт в цілому", — розповів нардеп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардепи показали, як розглядають правки до мобілізаційного закону у породній залі Верховної Ради.

Крім того, ми раніше інформували, що Рада підтримала покарання за порушення мобілізації.

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